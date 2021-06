Calciomercato Juventus, è tutto vero | Colpo “gobbo” dal Psg

Calciomercato Juventus, colpo dal Psg: le ultime indiscrezioni confermano quanto rilanciato nei giorni scorsi

In una difesa che gioco forza dovrà essere ristrutturata, Cherubini è già all’opera per cercare di puntellare un reparto che necessita almeno di un innesto, due se a partire fosse anche Demiral, per il quale è forte l’interessamento sia dell’Atalanta, sia dell’Everton. Un nome nuovo che stuzzica le fantasie dei vertici dirigenziali bianconeri è quello di Mitchel Bakker, prestante difensore olandese classe ‘2000, attualmente in forza al Paris Saint Germain.

Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, si tratta del classico jolly che potrebbe ingolosire la Juventus, anche perché il suo contratto con i parigini è in scadenza nel 2023. Il calciatore avrebbe manifestato il proprio desiderio di cambiare aria: assistito da Mino Raiola, la sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Ragionamenti in corso in casa bianconera: Bakker potrebbe essere acquistato indipendentemente dalla cessione di Demiral, il cui sostituto naturale sarebbe invece Milenkovic. L’olandese, invece, piace proprio per la sua duttilità tattica, in quanto è in grado di fare la spola tra difensore centrale e terzino sinistro ( che resta il suo ruolo privilegiato).