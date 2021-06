Calciomercato Juventus, la bomba di “As” | Scambio clamoroso

Calciomercato Juventus, clamorosa la bomba lanciata da “As”: Laporta vorrebbe lo scambio clamoroso. Ecco i dettagli

Uno dei più importanti quotidiani sportivi spagnoli ha lanciato la bomba. Clamorosa. Incredibile. Anche se appare veramente fantacalcio. Ma la notizia c’è, e noi ve la diamo. I colleghi spagnoli infatti riportano di un possibile interessamento da parte del Barcellona verso uno dei calciatori della Juventus. Proponendo addirittura uno scambio. Due calciatori adesso in blaugrana a Torino, uno solo che fa il viaggio al contrario.

Non ci siete arrivati? Impossibile. “As” parla di Cristiano Ronaldo. Il presidente Laporta infatti avrebbe in mente di far giocare Messi – ormai prossimo al rinnovo – insieme al campione portoghese. Mettendo sul piatto tre cartellini, dai quali la Juventus dovrebbe sceglierne due. Sì, sembra proprio fantacalcio. Ma la notizia sembrerebbe davvero reale e in Spagna sta prendendo piede.

Calciomercato Juventus, tre cartellini per quello di Cristiano Ronaldo

Secondo il quotidiano spagnolo, il Barcellona avrebbe messo sul piatto i cartellini di Griezmann, Sergi Roberto e Coutinho: la Juventus dovrebbe sceglierne due per liberare così il portoghese. Ma, secondo quanto riportato da calciomercato.it, non ci sarebbero comunque al momento stati contatti con Jorge Mendes, il potente procuratore di CR7. Una trattativa, qualora mai esistesse davvero, che non sarebbe certamente di facile attuazione: ci sono sempre quei 31 milioni di euro d’ingaggio che pesano tantissimo per tutti. Certo, il solo Griezmann, al Barcellona, ne prende 24. Quindi i catalani in ogni caso andrebbero ad ammortizzare in qualche modo.

Quello che però rimane difficile da capire, come a livello ambientale si possa davvero pensare ad un’operazione del genere. Soprattutto per i trascorsi madrileni di Ronaldo, che con la maglia dei rivali del Barcellona, ha vinto tutto quello che era possibile. E gli screzi, inoltre, non sono mai mancati. Oltre il denaro, il trasferimento appare impossibile soprattutto per questo.