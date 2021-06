Calciomercato Juventus, sorpasso a sorpresa | L’Inter brucia tutti

Un colpo di scena così, in una tranquilla domenica di giugno, rischia di incendiare già il prossimo derby di Milano. L’Inter piomba forte su Hakan Calhanoglu, profilo perfetto per sostituire Christian Eriksen in attesa di capire quale sarà il futuro sportivo del danese. Un abbocco con l’entourage è bastato per capire il gradimento del giocatore all’ipotesi nerazzurra. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. Nei prossimi giorni, specie adesso che l’ormai ex numero 10 rossonero sarà libero dal pensiero ingombrante dell’Europeo, se ne saprà di più.