Calciomercato Juventus, cambia il suo futuro | La decisione di Allegri

Calciomercato Juventus, svolta sul suo futuro: Allegri ha preso la sua decisione, smentendo le ultime indiscrezioni

Calciomercato Juventus | La corsia mancina nell’ultima stagione è stato il reparto che ha offerto minori garanzie ad Andrea Pirlo, assieme al centrocampo. Se sull’out di destra sia Cuadrado, sia Danilo, hanno fatto il bello e il cattivo tempo, lo stesso non si può dire per i terzini dell’altro versante: il giovane Frabotta ed Alex Sandro si sono spesso resi protagonista di prestazioni abuliche, lontani da standard di un certo livello. Nelle ultime ore si sono rincorse indiscrezioni relative ad un possibile addio dell’ex Porto, la cui cessione avrebbe spianato la strada all’approdo di Robin Gosens in bianconero.

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Alex Sandro

Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, Massimiliano Allegri ha tutta l’intenzione di puntare ancora sull’ex laterale del Porto, il cui contratto con la Juventus scadrà nel 2023. Il classe ’91 è stimato molto dal tecnico livornese, che ha intenzione di puntare ancora su di lui per le stagioni future: da escludere, dunque, una sua eventuale cessione nella finestra estiva di calciomercato, a meno che non arrivino sul piatto clamorose proposte. A quel punto, Cherubini affonderebbe il colpo per Gosens, per il quale, però, non manca la concorrenza: anche Inter e Barcellona osservano la situazione con molto interesse.