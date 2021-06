Calciomercato Juventus, Allegri silurato | “Possono mandarlo via”

Calciomercato Juventus, annuncio su Allegri: “Possono cacciarlo”. Le dichiarazioni fanno immediatamente il giro del web

Il suo ritorno alla Juventus, dopo le brevi parentesi Sarri e Pirlo, è stato accolto con giubilo dai tifosi della Vecchia Signora: gli stessi supporters, a dire il vero, che alcuni mesi prima, ne invocavano a gran voce l’esonero. “La squadra non gioca bene“, “vogliamo Guardiola e il bel calcio“, “possiamo vincere soltanto in Italia con Allegri“: queste le accuse che l’ex allenatore del Milan ha dovuto subire soprattutto nell’ultimo anno della sua prima esperienza sulla panchina bianconera. Panchina che Agnelli ha deciso di affidare nuovamente a Max, sollevando dal suo incarico colui che pochi mesi fa era considerato entusiasticamente “il Maestro”.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Cassano su Allegri

Proprio del ritorno di Allegri ha parlato Antonio Cassano in occasione di una diretta su Twitch su Bobo Tv. Ecco le parole di Fantantonio: “L’anno scorso la Juve era molto più completa dell’Inter per quanto concerne la rosa, disponeva di 20 giocatori uno più forte dell’altro. Allegri? In Italia non esiste nessun tipo di progetto. Ve dico questa cosa: se fa male in Champions e non dovesse vincere lo scudetto, può darsi che lo caccino. Lo dico un anno prima.”