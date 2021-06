Calciomercato Juventus, cessione in vista: giocherà nel Lecce

Non solo acquisti in vista per il calciomercato della Juventus, ma anche delle cessioni che definiranno l’organico bianconero nella prossima stagione.

Nella squadra bianconera ci sono molti giovani che piacciono in serie A, come ad esempio Dragusin e Frabotta. Ma sotto contratto ci sono anche altri giovani che il club in passato ha ceduto in prestito nelle categorie minori per permettergli di maturare giocando con continuità. Elementi ai quali si cerca una nuova collocazione, di sicuro però le offerte non gli mancano.

