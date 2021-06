Calciomercato Juventus, Ronaldo con Messi | Allegri gongola

Calciomercato Juventus, dalla Spagna l’indiscrezione sul possibile clamoroso colpo di scena. CR7 potrebbe tornare in Spagna ma…

Calciomercato Juventus, il futuro di Cristiano Ronaldo non è ancora stato deciso, tanti possibili scenari che lo portano sempre di più verso la cessione a titolo definitivo. L’ultima suggestione però, arrivata direttamente dalla Spagna, da ‘AS’, avrebbe del clamoroso. Stando infatti agli spagnoli il presidente del Barcellona Laporta starebbe pensando all’acquisto di Cristiano Ronaldo. Un colpo di scena inaudito che avrebbe come filo conduttore uno scambio magari con qualche contropartita tecnica, su tutti si fa il nome di Griezmann: il francese sarebbe anche l’erede ideale, alla Juventus, del partente Cristiano Ronaldo.

E insomma pensare ad un attacco Cristiano Ronaldo – Messi sembra davvero una cosa fuori da ogni logica calcistica ma possibile. Infatti secondo ‘AS’ il Barcellona sarebbe disposto a sacrificare il proprio esterno francese in cambio di CR7, ma non è l’unica contropartita di qualità… altri possibili profili potrebbero entrare d’interesse nei radar bianconeri: pensiamo ad esempio Ansu Fati, giocatore giovanissimo e dall’ancora evidente margine di crescita. Un profilo che farebbe comodo ad Allegri.

Un fantamercato per adesso ma decisamente possibile. Griezmann è il profilo ideale per la Juventus adattabile sia sulla fascia ma anche come possibile partner offensivo sia di Dybala che di Morata. Che proprio il francese sia la pedina di scambio per CR7? Ancora presto per dirlo ma dalla Spagna insistono sul – clamoroso – colpo di scena.