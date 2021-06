Calciomercato Juventus, fissato il prezzo del bomber: servono 34 milioni

Uno degli obiettivi principali del calciomercato della Juventus sarà quello di portare a Torino un nome importante che possa rinforzare l’attacco.

Anche numericamente infatti la rosa di Massimiliano Allegri necessita di un ulteriore uomo d’area di rigore, un bomber capace sì di segnare ma anche di mettersi al servizio dei compagni. Lo scorso anno la Juventus ha affrontato la stagione con soli tre attaccanti di ruolo e quando ci sono state delle assenze sono pesate tantissimo. C’è da affrontare l’Europa oltre che la serie A e per questo motivo l’intenzione della dirigenza è quella di trovare un rinforzo anche davanti. Si sono fatti moltissimi nomi nelle ultime settimane, da quello di Petacca a quello di Scamacca, passando Dzeko, Depay e via discorrendo. Nella lunga lista dei bomber accostati alla Juventus anche Andrea Belotti, stella del Torino.

Non solo acquisti in vista per il calciomercato della Juventus, ma anche delle cessioni che definiranno l’organico bianconero nella prossima stagione.