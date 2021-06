Calciomercato Juventus, un infortunio cambia gli scenari futuri

Le strategie della Juventus sono cambiate radicalmente. L’infortunio ha pregiudicato l’affare con il Barcellona, portando Cherubini a scartare per adesso Dembelè.

C’erano movimenti di un certo tipo, che avrebbero fornito a Max Allegri una freccia per il suo arco. Gli intrecci di mercato sull’asse Torino-Barcellona non sono mai stati banali. I due club hanno bisogno di mettere a posto i propri bilanci e lavoravano a soluzioni appetibili dal punto di vista fiscale. Ousmane Dembelè era da tempo nel mirino della Juventus. L’ex esterno offensivo del Borussia Dortmund venvivaemonitorato da tempo dal CFO Paratici. Anche Cherubini conosceva perfettamente il profilo. Da più fonti si sosteneva che adesso il nuovo direttore sportivo avrebbe voluto portarlo a Torino gratis tra un anno, Questo, ovviamente, in caso di mancato accordo con il Barça sul rinnovo contrattuale. Situazione evidentemente non congeniale al sodalizio catalano, che aveva risposto alla Vecchia Signora di imbastire una trattativa.

Dembelè, scenari cambiati

L’Europeo può essere la rassegna giusta per trovare il nome da acquistare, ma anche togliere qualche possibile obiettivo. Lo sta scoprendo anche la Juventus, società che era da tempo sulle tracce di Ousmane Dembelé, attaccante del Barcellona con il contratto in scadenza nel 2022. Il portale calciomercato.it però svela un retroscena importante. A complicare le cose però sono le notizie che arrivano dagli Europei: il calciatore ha riportato un infortunio al ginocchio che ha messo fine alla sua rassegna continentale. Dalla Spagna arrivano ora notizie ancora più preoccupanti sui tempi di recupero di Dembele. Si parla di un possibile intervento chirurgico che terrebbe il calciatore lontano dai terreni di giochi per almeno tre mesi. Uno stop che potrebbe avere ripercussioni anche sul suo futuro: alla Juventus non interessa più.