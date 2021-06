Locatelli alla Juventus, calciomercato | “Accordo trovato”: le cifre

Calciomercato Juventus, colpo Locatelli: accordo trovato? La rivelazione non lascia spazio a dubbi: le ultimissime

Locatelli Juventus calciomercato | Importanti novità per quanto concerne il futuro di Manuel Locatelli sono state svelate da Luca Momblano su Juventibus: secondo il giornalista di fede bianconera, la Juve avrebbe raggiunto un accordo con il calciatore, sulla base di un contratto quinquennale a circa 3 milioni di euro a stagione. L’ex Milan avrebbe espresso a chiare lettere il desiderio di indossare la maglia della Vecchia Signora, e starebbe spingendo prepotentemente in questa direzione: c’è però l’ultimo baluardo da superare, sicuramente non un dettaglio. Il Sassuolo, infatti, fino ad ora è rimasta irremovibile sulla sua posizione: 50 milioni di euro, prendere o lasciare. Cherubini avrebbe messo sul piatto un’offerta comprensiva di parte fissa e una contropartita tecnica ( Dragusin), ma la sensazione è che non basti ancora.

Locatelli Juventus, calciomercato: le ultime novità

Come confermato da Carnevali, nei prossimi giorni Sassuolo e Juventus si incontreranno per provare a trovare il cosiddetto bandolo della matassa. Non sarà facile, ed occorrerà pazienza e lavoro certosino, in quanto ci sono ancora molti pezzi da incastrare in questo mosaico. Tuttavia, il fatto che Locatelli abbia trovato già un accordo con la Juve, la dice lunga sulla volontà del diretto interessato: le sirene estere non fanno paura, ma chiaramente andranno affrettati i tempi, se la Juve non vuole farsi trovare con il cerino in mare.