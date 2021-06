Calciomercato Juventus, prima cessione. Ma è soltanto in prestito

La Juventus ha effettuato la sua prima cessione nel mercato estivo. E’ un operazione in prestito che rigurda il giovane attaccante Olivieri.

Sarà Marco Olivieri il primo rinforzo offensivo del Lecce di Baroni. Il 21enne della Juventus, nell’ultima stagione ad Empoli, è atteso in giornata dalle visite mediche con il club salentino. I giallorossi, dove c’è Corvino a capo dell’area tecnica, lo accoglieranno in prestito con diritto di riscatto per una cifra che s’aggira sui 3 milioni. Da vedere la configurazione dell’eventuale obbligo, con stesso prezzo, in caso di promozione del Lecce in A. La nota ufficiale dell’US Lecce diraderà ogni ultimo dubbio in giornata.

Olivieri potrebbe fruttare 3 milioni

Classe 1999, Marco Olivieri ha giocato con l’Empoli nell’ultimo campionato di Serie B, vinto dai toscani a mani basse. Per lui, in Toscana 29 presenze, 5 gol e un assist: è legato ai bianconeri fino al 2023. La Juventus ha accettato di lasciarlo crescere ancora tra i cadetti in una squadra che punta a vincere. Il Lecce, infatti, qualora completasse il salto di categoria, sarebbe disposto a versare 3 milioni nelle casse della Vecchia Signora. I bianconeri dal canto loro, invece, sperano in una valorizzazione a prescindere dall’eventuale riscatto.