Calciomercato Juventus, la formazione ideale di Allegri secondo Tuttosport

Il quotidiano torinese Tuttosport svela la formazione che ha in mente Max Allegri per la nuova Juventus. La centralità di Paulo Dybala.

Questa mattina Tuttosport ha pubblicato in prima pagina le idee di Massimiliano Allegri e del suo modo di interpretare il calcio. Ha sbattuto altresì in prima pagina la futura formazione che il tecnico bianconero ha in mente. Max, dunque, ha la ferma intenzione di ripartire dai giocatori che già fanno parte della rosa attuale e in alcuni dei quali intravede un potenziale inespresso. Niente rivoluzioni o ribaltoni, ma un paio di aggiustamenti se rimane Ronaldo e un paio di aggiustamenti più un grande attaccante se Ronaldo dovesse partire.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, fissato il prezzo del bomber: servono 34 milioni