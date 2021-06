Calciomercato Juventus, cessione a un passo | Svolta ed accordo

Calciomercato Juventus, la cessione è ormai a un passo: svolta ed accordo per l’addio in prestito. Si attende solo l’ufficialità

Done deal and confirmed! Gianluca #Frabotta to #Genoa from #Juventus on loan with option to buy. #transfers https://t.co/JpDsjC5BWo

Un occhio rivolto al fronte entrate, e un altro al fronte uscite: e così, dopo aver posto base importanti per l’acquisto di Manuel Locatelli, che sembra sempre più vicino ad indossare la maglia bianconera, Cherubini è pronto a piazzare un colpo in uscita. Come confermato da Niccolò Schira, la cessione di Gianluca Frabotta al Genoa è a un passo dalla definizione: l’accordo è stato trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto, anche se non sono state rese note né le cifre dell’operazione, né se sia o meno presente un’opzione per un contro riscatto a favore della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, Frabotta al Genoa: ormai ci siamo

Fumata bianca che dovrebbe arrivare nelle prossime ore: la strada è stata tracciata, con Frabotta che prenderà il posto sull’out mancino lasciato vuoto da Luca Pellegrini, che ha fatto ritorno in quel di Torino dopo l’esperienza in prestito prima al Cagliari, e poi ai liguri. Classe ’99, Frabotta quest’anno ha totalizzato 17 presenze, distinguendosi per un goal e un assist: lanciato contro la Samp nella prima di campionato, ha dimostrato buone potenzialità, mostrando altresì l’esigenza di maggiore minutaggio in un contesto meno probante.