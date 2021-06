Calciomercato Juventus, da decidere il futuro dei due difensori

Non solo acquisti in vista per il calciomercato della Juventus, ma anche delle cessioni che definiranno l’organico bianconero nella prossima stagione.

E’ logico che la società debba guardare non solo al modo di rinforzare la squadra ma anche ai conti. Non bisogna dimenticare i tanti mancati introiti derivanti dall’esplosione del covid-19 nell’ultimo anno e mezzo. Tutte le società calcistiche sono in affanno ma in ogni caso proveranno a rinforzarsi, cercando sul mercato i giocatori con le caratteristiche adatte alle esigenze dell’allenatore. Alcuni bianconeri però potrebbero anche continuare la loro carriera altrove. In difesa in bilico nella Juventus ci sono le posizioni di Rugani e De Sciglio, di rientro dopo i prestiti di Cagliari e Lione.

