Calciomercato Juventus, occasione irripetibile. L’esperto difensore centrale può arrivare a parametro zero.

Calciomercato Juventus, il piano è quello di offrire una nuova squadra sempre più competitiva. Nonostante la crisi post pandemia che non permetterà di investire senza prima cedere, le occasioni di mercato possono essere – comunque – ghiotte, anche guardando in Serie A. Proprio dal campionato italiano potrebbe presentarsi la cosiddetta occasione irripetibile. Romagnoli del Milan, anche capitano, potrebbe arrivare in bianconero a parametro zero. Trattativa che farebbe felice il “nuovo” allenatore Massimiliano Allegri che vuole ricreare un muro difensivo e totalmente azzurro proprio come ai tempi di Barzagli, Chiellini e Bonucci.

Calciomercato Juventus, occasione irripetibile | Può arrivare a zero

Romangoli infatti potrebbe liberarsi a zero nel mercato di gennaio. Il cosiddetto mercato di riparazione potrebbe già essere fantamercato difensivo. L’esperto difensore centrale risulterebbe un acquisto importante sia nel presente ma anche guardando al futuro. Romagnoli per altro già conosce Bonucci, perché nella breve parentesi rossonera, Il vice capitano bianconero faceva coppia proprio con Romagnoli. Un acquisto assicurato in questo senso che potrebbe diventare bianconero nel mercato invernale.