Calciomercato Juventus, Palmeri è sicuro | Un acquisto spettacolare

Calciomercato Juventus, il giornalista Tancredi Palmeri nell’editoriale di ‘TMW Radio’ ha parlato dei temi più caldi del mercato bianconero, soffermandosi in particolare sulla questione legata a Locatelli. Il giovane centrocampista che sta faceva faville nell’europeo è – ormai – dichiaratamente il primo obiettivo del mercato bianconero. In questo senso Palmeri è sicuro: “Con l’acquisto di Locatelli, la Juventus farà un colpo spettacolare“. E sempre sull’editoriale, si stupisce di come nessun’altra squadra si sia interessata così attentamente al crack azzurro. Un affare che costerà ai bianconeri 40 milioni di euro.

Un operazione spettacolare. La Juventus vuole chiudere al più presto e non è utopistico pensare che il giocatore possa essere annunciato ufficialmente proprio dopo la fine degli europei. Centrocampista ideale e ancora giovane, importane sia per il presente ma soprattutto per il futuro. Già l’ex mister Andrea Pirlo l’aveva chiesto nella scorsa stagione ma ora Locatelli è pronto per Allegri.