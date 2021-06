Calciomercato Juventus, Dybala in attesa di rinnovo di contratto con i bianconeri ha scelto gli Stati Uniti.

Calciomercato Juventus, proprio così. La Joya ha scelto l’America per ripartire, allenandosi duramente in vista della prossima stagione. Ha deciso di farlo a Miami insieme ad un preparatore di football americano. L’obiettivo di Dybala è di presentarsi al massimo delle forze per il ritiro bianconero, presentandosi così ad Allegri al massimo della forza. C’è volontà da parte del giocatore di ritrovare la forma migliore in vista della stagione che verrà. La scorsa dilaniato dagli infortuni, la Joya non ha saputo mettere in luce tutte le doti a disposizione ma per la nuova annata si prepara a fare faville.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, lo sgarbo nerazzuro | Zhang ci riprova

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | La Joya sceglie l’America

La Joya si allena in maniera intensa proprio per presentarsi al meglio al ritiro. Allegri ha già fatto sapere che punterà molto sull’attaccante argentino e in questo senso Dybala vuole farsi trovare pronto. Non è escluso, dunque, che la Joya torni in fulcro offensivo dei bianconeri, consapevoli di avere fra le mani un gioiello da preservare.