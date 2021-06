Locatelli alla Juventus, ecco la formula che proporrà Cherubini

«Per Locatelli fino a questo momento abbiamo ricevuto solo richieste dall’estero. Con la Juventus ci vedremo nei prossimi giorni per parlare di lui. Ma anche dei nostri e dei loro giovani». Quel “presto” in realtà corrisponde a oggi, quando l’amministratore delegato del Sassuolo vedrà Federico Cherubini. La Gazzetta dello Sport spiega che il centrocampista azzurro è la prima scelta di Massimiliano Allegri per rinvigorire la mediana bianconera. La prima parte della dichiarazione contiene una mezza verità. Per il riccioluto Manuel si sono effettivamente già fatti avanti diversi big club europei (Psg, City, Real e Borussia) mentre la Juventus non ha ancora presentato un’offerta ufficiale. Cosa che però è intenzionata a fare domani, con l’obiettivo di indirizzare l’affare verso la conclusione.