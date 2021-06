Juventus, social contro Morata | Il rigore contro la Slovacchia fa il giro del web

Morata fallisce il rigore contro la Slovacchia: social scatenati contro l’attaccante della Juventus. Ecco cosa è successo

¡RACHA NEGATIVA🆘! La Selección de #ESP ha fallado los últimos 5 penales que ha cobrado. Además, los dos últimos en esta #EURO2020 : ❌ Álvaro #Morata vs. #SVK

❌ Gerard Moreno vs. #POL

❌ Abel Ruiz vs. Lituania🇱🇹

❌ Sergio Ramos vs. Suiza🇨🇭

❌ Sergio Ramos vs. Suiza🇨🇭 pic.twitter.com/e7qiWQU12O — Edwin Fajardo Rodríguez (@EdwinFajardoFH) June 23, 2021

If you go to a beach , its water will feed away #morata 👎 — Naïli Belkassem 🇩🇿 (@NailiBelkassem) June 23, 2021

🆕Confirmado✅ Alvaro Morata deja el futbol y se pasa al ciclismo La Vuelta Ciclista a Bangladesh en el punto de mira🎯🇧🇩 #Morata pic.twitter.com/B6jeDTPX0M — Aleix Serra (@chiodi17) June 23, 2021

Questi sono solo alcuni dei post che in questi istanti stanno spopolando sul web: Alvaro Morata è finito nuovamente al centro della critica, dopo aver fallito il rigore contro la Slovacchia, parato da Dubravka. Il bomber della Juventus, che aveva trovato il goal nella precedente gara contro la Polonia, non è riuscito a capitalizzare l’occasione dagli undici metri, scagliando il pallone a mezza altezza: l’estremo difensore avversario ha battezzato l’angolo corretto, ed è riuscito a disinnescare il tiro. Errore che fino a questo momento non è costato molto, dal momento che la Spagna ha chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio per 2-0.

Continua il periodo di forma no dell’attaccante spagnolo, che sebbene sia stato difeso da Luis Enrique a spada tratta, continua a non convincere: del resto, anche la seconda metà di stagione con la maglia della Juventus era stata all’insegna della discontinuità, tanto che era stato messo in dubbio persino il suo riscatto dall’Atletico Madrid. L’arrivo di Allegri ha però facilitato la sua permanenza, portando al rinnovo del prestito, ma se dovesse continuare così…