Calciomercato Juventus, sacrificio Dybala | Scambio in Premier League

Calciomercato Juventus, possibilità di scambio per arrivare all’obiettivo: possibile colpo in Premier League per i bianconeri

Si muove la Juventus. E lo fa tenendo anche e soprattutto conto delle questioni interne. Soprattutto a quelle relative ai rinnovi, con uno in particolare – nonostante i colloqui siano già cominciati – che ancora è arrivato. Paulo Dybala infatti ancora non ha messo nero su bianco. E il suo contratto in scadenza nel 2022 fa paura alla società bianconera. Il timore di perderlo a parametro zero rimane alto. Ma ci sarebbe, secondo todofichajes, una nuova opportunità che arriva dalla Premier League.

Mettiamo le cose in chiaro: Massimiliano Allegri, in vacanza ad Ischia, vorrebbe tenere la Joya, che con lui si è espresso a livelli altissimi. Ma sa bene, il tecnico livornese, di non poterlo mantenere in rosa qualora il rinnovo non arrivasse. E allora come detto si apre la possibile opportunità in Premier League.

