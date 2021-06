Locatelli alla Juventus, cosa è filtrato dall’incontro con Carnevali

Federico Cherubini e Giovanni Carnevali si rivedranno a metà della prossima settimana, forse a Rimini in occasione dell’apertura ufficiale del mercato. Intanto le prime sensazioni bianconere sono positive, sebbene ci siano diversi aspetti ancora da sistemare. La certezza è che Madama ha puntato dritto sull’ex rossonero e farà di tutto per portarlo a Torino. Dall’altra parte il Sassuolo, forte anche delle buone prestazioni del giocatore in Nazionale, non ha intenzione di smuoversi dalla sua posizione iniziale. Locatelli vale almeno 40 milioni e Carnevali li vuole tutti.