Calciomercato Juventus, irrompe la Roma | Colpo da 40 milioni

Calciomercato Juventus, inserimento della Roma: servono 40 milioni di euro per sbloccare l’affare. I dettagli

Calciomercato Juventus Roma | Una delle cessioni grazie alla quale la Juventus cercherà di monetizzare per finanziare i colpi in entrata è legata al futuro di Merih Demiral: il turco non è considerato una prima scelta, e a fronte di un’offerta importante, potrebbe partire. Nelle scorse settimane aveva preso corpo la possibile destinazione Everton, ma i Toffees non hanno affondato il colpo, anche alla luce del cambio di guida tecnica: l’ex Sassuolo era una richiesta esplicita di Carlo Ancelotti, e ora la pista inglese sembra essersi raffreddata. Nelle ultime ore, però, si è fatta strada una vera e propria suggestione.

Calciomercato Juventus, la Roma sonda Demiral | I dettagli

Come riportato da Sky, anche la Roma avrebbe effettuato alcuni sondaggi per Demiral: la risposta della Juventus, però, che negli ultimi giorni ha avuto un colloquio proprio con gli agenti del calciatore, è stata lapidaria. La “Vecchia Signora” chiede almeno 40 milioni di euro per lasciarlo partire, e non intende mettere a bilancio minusvalenze. I giallorossi hanno incassato la risposta della Juventus, e faranno le loro valutazioni.