Calciomercato Juventus, si delinea un ipotesi assai allettante per il futuro del centrocampo bianconero: uno scambio in mediana.

Calciomercato Juventus, il nuovo allenatore della Lazio, Maurizio Sarri avrebbe chiesto esplicitamente un rinforzo a centrocampo e, dunque, quello che potrebbe delinearsi avrebbe del clamoroso. Il calcio tecnico di Sarri ha bisogno di interpreti ideali per le sue richieste e proprio dalla Juventus piace molto il brasiliano Arthur, che in bianconero non ha saputo esprimersi a sufficienza da convincere l’ambiente, anche a causa dei continui infortuni. D’altro canto alla Juventus interesserebbe, molto, un profilo proprio della squadra celesta, Milinkovic Savic, giocatore cercato già in diverse sessioni di mercato. L’ipotesi è di un clamoroso scambio fra i due giocatori, che accontenterebbe entrambe le parti.

Calciomercato Juventus, lo scambio che accontenta tutti | Sarri decisivo

A lanciare la clamorosa indiscrezione è ‘Tuttomercatoweb’ che apre, infatti, ad un possibile scambio fra i due profili. Entrambi molto apprezzati dalle rispettive parti. Con Arthur, Sarri ritroverebbe quel profilo ideale per la sua idea di calcio, mentre con Milinkovic Savi la Juventus avrebbe un interno ideale da affiancare ad altri due centrocampisti, uno di questi si – spera – sarà proprio Locatelli.