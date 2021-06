Calciomercato Juventus, dalla Spagna assicurano: i bianconeri fanno sul serio e sarebbero pronti allo scambio difensivo.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna assicurano sulla possibilità di un super scambio difensivo. Sul piatto due giocatori assolutamente allettanti. Secondo il portale spagnolo “Fichajes.net” l’ipotesi di uno scambio di cartellini fra Atalanta e Juventus è assai concreto. Sul piatto il turco Demiral e Gosens. Due profili che piacciono e servono ai rispettivi club, il turco in uscita perché vuole giocare titolare, mentre Gosens quel giocatore in grado di fare la differenza sulla fascia. Una trattativa che potrebbe dunque avviarsi molto presto.

Calciomercato Juventus, in Spagna sono sicuri | Scambio in difesa

Gosens il giocatore ideale per questa Juventus: tecnica, spirito di sacrifico e tanta corsa, oltre ad avere un fisico importane che gli permette di contrastare perfettamente l’avversario. Offensivo ma anche difensivo, insomma il laterale ideale che in questo momento serve come il pane. Giocatore straordinario che arriverebbe in cambio di uno scambio con il difensore centrale turco Demiral, nonostante sia ancora giovane (Classe 1998), Demiral vorrebbe più spazio e l’Atalanta la squadra ideale per farlo esplodere definitivamente.