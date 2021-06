Il turco Demiral sarà utilizzato dalla Juventus per fare cassa, ma soltanto a determinate condizioni. Ecco cosa invece offre la Roma.

Secondo Sky Sport, la Roma nelle ultime ore ha chiesto Merih Demiral alla Juventus per rinforzare la difesa di José Mourinho. La risposta bianconera è stata chiara: il turco può partire soltanto in caso di grande offerta. La valutazione vicina ai 40 milioni di euro e nessuna intenzione di avallare scambi. Dal canto suo, invece, la Roma ha intenzione di inserire due esperte contropartite nell’affare per ammortizzare i costi di un’operazione molto importante. Da Torino potrebbero prendere in considerazione la cosa, anche perché risolverebbero alcuni problemi di mercato.

Demiral, l’idea della Roma per l’affare

Dalla Capitale pensano in maniera insistente a Demiral, ritenuto da Mou il prototipo del difensore arcigno e aggressivo che vorrebbe. La Roma sarebbe pronta a dire addio a Smalling, il quale potrebbe essere sacrificato perchè fuori dai piani tecnico-tattici del nuovo. L’addio del centrale inglese potrebbe coincidere con l’affondo reale e concreto sul turco. Nella trattativa pronto l’inserimento di Dzeko e Florenzi. Il primo obiettivo da tempo immemore della Vecchia Signora, il secondo jolly sempre utile nonostante siano piene le fasce.