Calciomercato Juventus, proposta di scambio per arrivare all’attaccante

Calciomercato Juventus, l’interesse al difensore potrebbe spingere i bianconeri alla proposta di scambio: ecco le ultime

Sarà un mercato strano. Probabilmente caratterizzato da molti scambi e pochi soldi. Il Covid ha colpito tutti – tranne le solite società a dire il vero – e quindi si cercherà in tutti i modi di prendere dei calciatori funzionali magari piazzando degli scambi. O magari in prestito. Certo è però che la prima opzione potrebbe essere presa seriamente in considerazione da parte della Juventus per cercare di arrivare all’attaccante che Massimiliano Allegri ha chiesto per rinforzare il reparto.

Di nomi in questo periodo ne sono girati tanti. Ma l’obiettivo principale dei bianconeri sembra comunque essere ancora in Serie A. Un vecchio pallino, diciamo. Un anno dopo una trattativa che sembrava chiusa e che potrebbe tornare prepotentemente alla ribalta. Soprattutto se la Roma confermerà l’interesse per Demiral.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, “scambio allettante” con la Lazio | Intreccio con il Psg