Calciomercato Juventus, tesoretto dalle cessioni: ecco chi parte

Calciomercato Juventus, ecco il tesoretto che potrebbe arrivare dalle cessioni: i destinati alla partenza sono soprattutto difensori

Oltre alle entrate dalla Champions League, la Juventus, per questa sessione di mercato o anche per le prossime, potrebbe contare su un ulteriore tesoretto che potrebbe arrivare dalle cessioni. Soprattutto in difesa sono molti gli elementi che hanno la valigia in mano e che potrebbero salutare a breve. Ma anche a centrocampo, con Ramsey che sembra destinato al ritorno in Premier League, ci sarà qualche partenza.

E partiamo quindi dal gallese: ci sarebbe l’Everton su di lui. Che potrebbe anche decidere di mettere sul piatto quei 20 milioni di euro che la Juventus chiede per il suo cartellino. Inoltre, Ramsey, avendo comunque fino al momento disputato un buon Europeo, potrebbe fare gola a qualche altro club. Difficile, anzi impossibile piazzarlo in Italia. Probabili quindi un ritorno in Inghilterra.

