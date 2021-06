Calciomercato Juventus, colloqui in corso | Pronto un super contratto

Calciomercato Juventus, pronto un super contratto: ci sono contatti importanti per il sì definitivo. La rivelazione d’Oltremanica

Dopo una stagione abbastanza tribolata, monopolizzata più da infortuni che da prestazioni scintillanti, Paul Pogba si sta riscattando agli Europei, trascinando la Francia con giocate d’autore. Il “Polpo”, il cui contratto con lo United scade il prossimo anno, fa gola a molti club europei, tra i quali la Juventus, il Real Madrid e il Paris Saint Germain, con i quali ci sarebbero stati degli “abboccamenti” in passato. Il ventottenne nativo di Le Havre, per bocca del suo agente, Mino Raiola, avrebbe espresso il desiderio di cambiare aria, alla ricerca di un’esperienza più stimolante grazie alla quale mettersi in gioco nuovamente. Tuttavia, le indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra sembrano smentire questo status quo.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sicuri: contatti per il rinnovo di Pogba

Come riportato da Sky Sports Uk, lo United non ha nessuna intenzione di perdere la mezzala francese a zero, e avrebbe cominciato a tessere la tela con l’entourage del calciatore in vista di un prolungamento del contratto. Le cifre non sono state svelate, anche perché le negoziazioni sono ancora in una fase embrionale: la sensazione è che il centrocampista, laddove decidesse di continuare la sua esperienza con i Red Devils, lo farà per una cifre monstre.