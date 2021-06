Calciomercato Juventus, sta già cercando casa a Parigi

Sogni di calciomercato, voglia di vedere dei campioni con addosso la maglia della Juventus. I tifosi bianconeri si aspettano molto dalle prossime settimane.

Dopo aver fallito la conquista dell’ultimo scudetto, la dirigenza ha richiamato in panchina Massimiliano Allegri. A lui il compito di riportare la Juventus in cima alla classifica di serie A, oltre ovviamente a fargli compiere un cammino importante in Champions League. I tifosi vorrebbero rivedere allo Stadium grandi campioni, come ad esempio Paul Pogba. Mentre difficilmente potrà arrivare a Torino Sergio Ramos. Il centrale spagnolo ha chiuso la sua lunghissima parentesi con il Real Madrid ed è pronto per una nuova avventura calcistica.

