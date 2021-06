Demiral, la Juventus ha ufficialmente fissato il prezzo

Merih Demiral è un pedina preziosa della Juventus. La Vecchia Signora sa che è molto appetito sul mercato e che potrebbe cederlo. Questo il prezzo.

Merih Demiral difficilmente resterà alla Juventus anche la prossima stagione. A spiegarlo è stato questo mattina la Gazzetta dello Sport . Ieri pomeriggio, infatti, la dirigenza bianconera ha incontrato l’agente del giocatore, che ha comunicato al club il suo desiderio di essere centrale nel progetto. In soldoni, non s’accontenta di fare il quarto centrale. Il difensore ha molti estimatori e la Juve è disposta a farlo partire per non meno di 40 milioni.

Fermo restando che Demiral incontra il gradimento di Allegri, la Juventus mira a far cassa con il difensore turco. E’ chiaro che 40 milioni per lui non è cifra che qualcuno in Italia può permettersi. Ecco allora che la mente va ai campionati esteri. In primis la Bundesliga dove il difensore turco vorrebbe giocare. La Germania è da sempre meta preferita per i calciatori della sua nazionalità e a lui un’esperienza simile non dispiacerebbe. Poi c’è la ricchissima Premier League. Il pensiero vola al Tottenham di Paratici e anche al West Ham che sta cercando un difensore, ma sembra aver chiuso con Milenkovic.