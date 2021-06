Juventus, colpo in Brasile | Calciomercato, la verità nell’annuncio social

Calciomercato Juventus, idea dal Brasile: l’annuncio social svela tutta la verità sulla trattativa per il talento carioca

La stampa brasiliana riporta di un interesse della #Juve per il terzino #Vanderson del #Gremio . Fonti vicino al club brasiliano mi riferiscono che non c’è stato nessun contatto tra i due club.

Secondo quanto riportato da Mirko Di Natale sui propri profili social, non ci sarebbe stato alcun tipo di contatto tra la Juventus e il Gremio per Vanderson: il classe ‘2001 in forza al Gremio era stato accostato ai bianconeri, ma in maniera erronea, sicché all’orizzonte non si profila nessuna trattativa tra i due club. Sono altri i profili che Cherubini sta valutando, di calibro internazionale: primo fra tutto Gosens, anche se l’Atalanta continua a chiedere 40 milioni di euro e non ci sono segnali d’apertura in tal senso: decisiva sarà la cessione o meno di Alex Sandro, anche se Allegri ha espresso la propria intenzione di continuare a puntare sull’ex Porto.

Vanderson ha collezionato 19 presenze quest’anno, totalizzando 1429 minuti, rendendosi protagonista anche di due goals, segnale evidente che la proiezione offensiva di stampa sudamericano non gli manca. Si tratta di un prospetto emergente, ma che ora come ora non rientra nei radar della Juventus.