Calciomercato Juventus, svolta improvvisa | Operazione in chiusura

Calciomercato Juventus, svolta improvvisa sulla spinta di Allegri: operazione in chiusura. C’è già la data dell’incontro.

Una svolta improvvisa. Essendoci già la data dell’incontro. Si parla infatti del 10 luglio come un appuntamento già fissato in agenda per chiudere la trattativa. E, senza dubbio, c’è la mano di Massimiliano Allegri in tutto questo, che nel momento in cui ha deciso di tornare in bianconero, avrebbe chiesto espressamente di poter contare ancora sul calciatore.

Adesso sembra che tutto stia andando per il verso giusto. Dopo un periodo sicuramente non facile nel quale sembrava davvero che le strade tra Paulo Dybala e la Juventus si dovessero dividere. Ma così non sarà, almeno a quanto spiega oggi la Gazzetta dello Sport. Perché Cherubini, per accontentare il tecnico, farà di tutto per allungare il contratto in scadenza della Joya. Il matrimonio continuerà.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sicuri | Può tornare