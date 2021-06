Calciomercato Juventus, in attacco tutto gira attorno a CR7

Il calciomercato della Juventus è pronto a regalare delle grandi emozioni ai tifosi bianconeri nelle prossime settimane estive.

Mister Allegri attende dei rinforzi in tutti i settori del campo e al momento è quello offensivo quello nel quale ci sono dei nodi da sciogliere al più presto. Numericamente serve almeno una pedina in più rispetto alla passata stagione, un altro centravanti. Ma tutto dipenderà dalla permanenza o meno di Ronaldo a Torino. Un rebus che probabilmente sarà sciolto solo alla conclusione degli Europei in corso.

