Calciomercato Juventus, irrompe l’Inter | “Scippo” in difesa

Calciomercato Juventus, irrompe l’Inter nella trattativa: Marotta pronto a beffare i bianconeri. Svelato il motivo della contesa

Calciomercato Juventus Bellerin Inter | Dopo aver definito la cessione di Hakimi, l’Inter è alla ricerca di un profilo che possa sostituire il marocchino ex Dortmund, la cui cessione al Paris Saint Germain è ormai ultimata. Con i soldi ricavati dalla cessione del funambolico esterno, Beppe Marotta può sferrare l’assalto decisivo per un profilo d’esperienza di alto livello, che sappia integrarsi al meglio all’interno dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Come rivelato da Sky Sport, oltre a Lazzari, l’Inter starebbe valutando con molta attenzione anche il profilo di Hector Bellerin, in uscita dall’Arsenal, non avendo rinnovato il suo contratto con i Gunners in scadenza nel 2022. Lo spagnolo piace molto anche alla Juventus, che lo attenziona da almeno un paio di stagioni.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, colpo in arrivo | Stabilito un altro summit

Calciomercato Juventus, Bellerin all’Inter? Lo scenario

Il costo del cartellino si aggirerebbe sui 20 milioni di euro, cifra che la Juve aveva provato ad abbassare attraverso l’inserimento di qualche contropartita tecnica: Ramsey si sarebbe potuta rivelare la pedina giusta, ma non ci sono aggiornamenti in tal senso. L’Inter spera di sfruttare il momento d’empasse e di chiudere la contesa al più presto: i sondaggi nerazzurri vanno avanti, e potrebbe esserci l’assalto clou nei prossimi giorni, per bruciare la concorrenza.