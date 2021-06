Calciomercato Juventus, svelato il sogno di Allegri | “Prenderebbe lui”

Calciomercato Juventus, svelato l’obiettivo di Allegri: ecco chi prenderebbe il tecnico livornese per rinforzare il reparto

Neanche il ritorno di Max Allegri ha fatto decollare il mercato in entrata della Juventus, con Cherubini che sta tastando il terreno alla ricerca di quei rinforzi di cui la rosa bianconera ha bisogno, per provare a compiere quel balzo in avanti in termini di qualità e tecnica che soprattutto lo scorso anno si sono visti a sprazzo. Il reparto che sarà puntellato sarà sicuramente il centrocampo, con la trattativa per Locatelli che vivrà una sua fase decisiva nel corso dei prossimi giorni, quando è atteso un nuovo summit tra il Sassuolo e i bianconeri. Tuttavia, il vero grande sogno di Max Allegri è sì un centrocampista, ma non sarebbe Locatelli: a svelare la notizia, ci ha pensato il giornalista di Telelombardia Matteo Caronni, da sempre molto attento alle vicende in casa juventina.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, irrompe l’Inter | “Scippo” in difesa

Calciomercato Juventus, Milinkovic Savic il vero obiettivo di Allegri

Caronni ha tuonato così: “Se Allegri potesse scegliere un solo rinforzo, prenderebbe Milinkovic Savic”. Chiaramente tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, o meglio, 80 milioni di euro: questa la cifra richiesta da Lotito per cedere il proprio gioiello, a proposito del quale si era parlato di un possibile scambio con Arthur, smentito dai club interessati. Solo nel caso in cui Cherubini riuscisse a piazzare almeno 4 cessioni importanti, Milinkovic potrebbe rivelarsi sempre meno un sogno utopistico: a rivelarlo è calciomercatonews.com, che svela come il principale indiziato a partire per racimolare il tesoretto sufficiente potrebbe essere Merih Demiral, che ha molte offerte dalla Premier.