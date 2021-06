Calciomercato Juventus, Cherubini lo rinnova. L’attaccante pronto a continuare in bianconero ancora per diverso tempo.

Calciomercato Juventus, ormai il rinnovo di Dybala è solo questione di tempo. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l’avventura della Joya in bianconero sembra, sempre di più, un “To be continued”. Proprio così, come nelle migliori storie d’amore e nei migliori film di genere, il destino della Joya e la sua Juventus continuerà ancora per volere dell’allenatore toscano Massimiliano Allegri, che figurerà essenziale per il proseguo della trattativa. Proprio negli scorsi giorni, come riporta ‘juventusnews24.com’ Cherubini e la Joya si sarebbero sentiti via sms proprio per parlare del sempre più possibile rinnovo dell’attaccante con il numero 10.

Calciomercato Juventus, Allegri chiede il rinnovo | Ci siamo

Dybala e la Juventus sono destinati a continuare insieme, un messaggio felice per tutti: per Paulo in primis ma anche per i tifosi che ancora ci credono e voglio che il loro pupillo continui a farli sognare in bianconero, come quella doppietta di Champions contro il Barcellona ancora – mai – dimenticata. Dybala è pronto a rimettersi in gioco, la pausa della Copa America, un motivo in più per riconquistarsi tutto nella prossima stagione, cominciando proprio dalla Juventus dove vuole tornare protagonista assoluto.