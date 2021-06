Juventus, De Ligt nel mirino dei social | Il suo errore con l’Olanda è “virale”

Juventus, l’espulsione di De Ligt con l’Olanda ha fatto il giro del web: la reazione dei social è implacabile

De Ligt nuovamente nel mirino della critica. Il difensore olandese è stato espulso nel corso della sfida contro la Repubblica Ceca per un fallo di mano al limite dell’area di rigore: intervento scomposto, che ha di fatto spianato la strada a Schick e compagni, che sono riusciti a portare a casa il bottino pieno, estromettendo i più blasonati Orange. Chiaramente l’errore del centrale ex Ajax non è passato inosservato, e ha dato adito ad una “mobilitazione” social non indifferente: c’è chi lo ha criticato duramente, e chi invece lo ha difeso a spada tratta, apprezzando l’atteggiamento del centrale, che subito dopo il fischio finale, si è assunto pubblicamente le sue responsabilità.

Ecco uno stralcio dei tanti post su De Ligt che in queste ore stanno circolando sul web:

#deligt

Perché probabilmente ha sbagliato sport (da bravo difensore, l’ha presa di mano nella sua area per l’ennesima volta) pic.twitter.com/G242rf4kxg — Perchè cazzo è in tendenza? (@PercheCazzo) June 27, 2021

Oppure a chi è in malafede e non capisce che non era del tutto guarito dal recente infortunio. Giocatore ancora molto giovane #deligt https://t.co/06iiJmrKBo — Joyce (@JoyceCorb) June 27, 2021

Io sono juventino é ho sempre pensato che #deligt non valga neppure la metà dei soldi che abbiamo speso per comprarlo. Questa non é la prima volta che #deligt si fa espellere o causa un rigore per aver toccato la palla con la mano. Farebbe meglio a darsi alla pallamano. — Paolo Salvatori (@babosbird) June 27, 2021

Fino a poco più di 2 anni fa era un “fuoriclasse assoluto”. Poi è andato a giocare nella Juve.

Informazione onesta e dove (non) trovarla.

⬇️ #deligt #NEDCZE https://t.co/PX356XAVfY pic.twitter.com/kURzRXvvc7 — #giornalismocolverme (@giornacolverme) June 27, 2021