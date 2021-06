Calciomercato Juventus, vuole rimanere | Problema per Locatelli

Calciomercato Juventus, il centrocampista vuole rimanere. Adesso c’è anche un problema per l’arrivo di Locatelli

Nel momento in cui (forse eh) sembrava potesse davvero andare per il verso giusto, un intoppo. Di quelli importanti. Che potrebbero sicuramente allungare i tempi di una trattativa che, in questa settimana, sarebbe entrata nella fase decisiva. Perché sono previsti degli incontri con il Sassuolo relativi alla situazione di Manuel Locatelli. Con la Juventus ormai decisa a chiudere in breve tempo la questione.

Qualcuno gli dovrebbe far spazio. Senza dubbio. E l’elemento maggiormente indiziato ad una partenza – anche per via della plusvalenza – è sicuramente Ramsey. Il centrocampista gallese, che prima dell’Europeo ha anche criticato la gestione in casa bianconera dei suoi problemi, avrebbe delle richieste soprattutto in Premier League. Ma nelle ultime ore sembrerebbe aver cambiato idea.

