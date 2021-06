Calciomercato Juventus, la telefonata | Scambio con la Lazio

Calciomercato Juventus, novità importanti: nell’ultimo weekend ci sarebbe stata una prima telefonata: scambio con la Lazio

Si muove la Juve. Si muove Massimiliano Allegri, che avrebbe cominciato a fare delle richieste specifiche alla società per la prossima stagione. Il tecnico livornese vuole vincere. E per farlo ha bisogno di gente importante e soprattutto funzionale al suo gioco. C’è un sogno in casa bianconera. Che stride però con le intenzioni della Lazio. Perché si parla di Milinkovic-Savic, la stessa della rosa biancoceleste, che ogni anno è sempre destinato a partire ma che poi rimane con Lotito.

Le ultime novità, però, riportate dal giornalista Paolo Bargiggia, parlano di una prima telefonata arrivata nello scorso weekend, quando ci sarebbe stato un vertice di mercato dei bianconeri. E ci sarebbero stati dei colloqui non solo con l’agente di Milinkovic, ma anche con quello di Arthur, che potrebbe entrare in questa operazione.

Calciomercato Juventus, le ultime su Milinkovic

Bargiggia spiega che i bianconeri potrebbero prendere il serbo – anche se è comunque un’operazione difficile – magari in prestito. “Juve che fa un prestito biennale con obbligo di riscatto per Savic e, nel contempo gira in prestito semplice Arthur alla Lazio, pagando metà dell’ingaggio”. Il brasiliano infatti ha un ingaggio di 6,5 milioni di euro netti a stagione. Troppo per le casse di Lotito.

Rimane, come detto, un’operazione sicuramente difficile. Anche se Milinkovic, diverse volte nel corso degli ultimi anni, è stato accostato alla Juventus. Soprattutto quando in panchina sedeva Allegri, ritornato quest’anno, e che punta decisamente a prendere il centrocampista della Lazio. Uno dei migliori in Serie A.