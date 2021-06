Calciomercato Juventus, il tesoretto può arrivare dalla difesa

Per il calciomercato della Juventus stanno per arrivare dei giorni davvero caldi, con alcune trattative che stanno per entrare nel vivo.

Non solo acquisti però in previsione per la società torinese, ma anche delle cessioni che serviranno a sfoltire l’organico e nello stesso tempo a non appensantire troppo il monte ingaggi. Rientreranno dai rispettivi prestiti De Sciglio e Rugani, ma sembra difficile che possano far parte del gruppo di Allegri. I due difensori non sarebbero però gli unici a poter finire sul mercato.

LEGGI ANCHE –> Juventus, proposta di scambio per arrivare all’attaccante

LEGGI ANCHE—> Ecco perchè Locatelli è così importante per la Juventus