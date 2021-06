Calciomercato Juventus, occasione dallo United | Si fiuta il colpaccio: non è Pogba

Calciomercato Juventus, occasione dallo United: si fiuta il colpaccio per rinforzare la rosa di Allegri. Bianconeri alla finestra

La sensazione è che l’asse Manchester-Torino possa surriscaldarsi da un momento all’altro. E ciò non solo grazie a Paul Pogba, grande sogno dei vertici dirigenziali bianconeri, ma che a meno di clamorosi colpi di scena, tra i quali va annoverato il possibile ritorno di Ronaldo all’Old Trafford, è destinato a restare tale; la lista degli esuberi dei Red Devils è di quelle importanti. Ragion per cui, non appare assolutamente improbabile ipotizzare che i due club possano sedersi al tavolo delle negoziazioni per iniziare ad imbastire una trattativa.

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport“, il club inglese sarebbe intenzionato a cedere Donny Van de Beek, che ha faticato ad inserirsi negli schemi di Solskjaer, il quale lo ha relegato in più di una circostanza in panchina. Sono solo 28 le presenze stagionali ( con un goal e un assist) dell’ex Ajax, il cui entourage è alla ricerca di eventuali soluzioni alternative.