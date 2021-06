Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero trovato l’intesa per il rinnovo del proprio attaccante: cambiando i costi annuali.

Calciomercato Juventus, la dirigenza e l’allenatore Massimiliano Allegri vogliono continuare con Paulo Dybala. Ormai le parti sono vicine all’accordo definitivo, si va dunque verso la riconferma dell’attaccante argentino che è, ormai, sempre di più, il punto fondamentale offensivo del nuovo allenatore. L’idea è di prolungare per altri tre anni con un aumento dai 7,3 attuali a 10 milioni. L’entourage ne chiedeva 12 ma le distanze non sembrano preoccupanti.

Calciomercato Juventus, c’è l’intesa per l’attaccante | I costi del rinnovo

Dybala è pronto per ripartire, laddove quest’anno non ha saputo dare i contributi necessari in alcune occasioni, visti i tanti infortuni stagionali. Ma adesso con l’arrivo di Massimiliano Allegri, il desiderio è di poter ritornare ai fasti di un tempo e provare a fare la differenza con un ruolo cruciale in squadra.