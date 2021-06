Calciomercato Juventus, la stagione con Allegri si appresta ad incominciare, il tecnico ha fatto il punto sulla difesa: chi resta e chi va.

Calciomercato Juventus, la nuova stagione si appresta ad incominciare e proprio per questo motivo i piani del mercato dovranno essere fatti in dettagli, il nuovo allenatore Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulla difesa: chi resta e chi va dei presenti in rosa. In primis c’è da tenere in considerazione Demiral, il turco potrebbe rappresentare il sacrificio necessario per fare cassa e puntare su altri settori del campo. Discorso diverso da Pellegrini, che dovrebbe tornare in bianconero e prendere il ruolo di vice Alex Sandro.

Calciomercato Juventus, i piani in difesa di Allegri | Chi resta e chi va

Il giocatore turco potrebbe, quindi, rappresentare il sacrificio in difesa. I bianconeri ovviamente non sparano basso e chiederebbero una buona cifra da reinvestire, poi, nel mercato offensivo. Per Pellegrini si pensa al grande ritorno, ora in prestito al Genoa. Il giovane italiano potrebbe rimanere in bianconero e prende le veci di vice Alex Sandro.