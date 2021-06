Calciomercato Juventus, andrà via | “Cessione a basso costo”

“#DeSciglio aurait réaffirmé à la #Juventus, à #Allegri, l’idée de ne pas revenir à la #Juve et ce sera possible parce que de ce que j’ai compris, possible vente définitif à bas coût.” ❌🇮🇹

(@MomblanOfficial via @juventibus)

— Elvin DF (@JuveFanInfoFR) June 29, 2021

Quale sarà il futuro di Mattia De Sciglio? Sono in tanti a chiederselo, anche perché il ritorno di Max Allegri avrebbe potuto rappresentare la classica occasione per un clamoroso ritorno anche di De Sciglio che, però, sarà solo di passaggio. Come confermato da Luca Momblano, il laterale ex Milan avrebbe esternato il proprio desiderio di essere ceduto: si sta vagliando un possibile addio a basso costo. Quasi sicuramente, non sarà presa in considerazione l’idea di un prestito secco: l’ipotesi più gettonata è quella di un addio a titolo definitivo, anche perché i bianconeri sperano di racimolare qualcosa per non mettere a bilancio una minusvalenza.

Calciomercato Juventus, il punto sui difensori: chi resta e chi va

#Momblano #Juventus #DeSciglio accordo per andare via a basso costo. #Rugani ha qualche chance di rimanere. #Demiral fuori al 100% e ricordiamo c’è una percentuale da dare al Sassuolo. — Nico (@1411nico) June 29, 2021

Momblano ha poi parlato anche di Rugani e Demiral: se l’ex Empoli ha qualche chance di rimanere ( anche perché Chiellini è costantemente falcidiato da infortuni), diverso è il discorso Demiral, dalla cui cessione si cercherà di monetizzare quanto più possibile, anche perché c’è una percentuale da dare al Sassuolo. Si parla per il turco di una valutazione da almeno 40 milioni di euro, che ha spaventato sia l’Everton, che l’Atalanta e la Roma, club che avevano effettuato dei sondaggi le settimane scorse.