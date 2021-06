Calciomercato Juventus, il social alle volte, può essere fondamentale per capire il destino di alcuni giocatori: potrebbe esserlo con Pjanic.

Calciomercato Juventus, un indizio social che val più di mille parole. Sappiamo come Miralem Pjanic sia ancora legato alla squadra bianconera e ai suoi vecchi compagni, che non manca mai di salutare o omaggiare nei propri spazi social ma gli ultimi “likes” del centrocampista sono qualcosa di più, almeno secondo alcuni tifosi, che anch’essi sui social ipotizzano, già, il probabile grande ritorno del bosniaco. Come sappiamo Allegri apprezza ancora molto le caratteristiche di Mira e non è da escludersi l’eventuale ritorno in prestito.

Calciomercato Juventus, il ritorno di Pjanic | L’indizio social è la prova

Un motivo per crederci è infatti legato ai likes che il giocatore ha messo alla Juventus. Nelle ultime sei foto che la squadra bianconera ha postato sul proprio Instagram, Pjanic ha sempre messo “mi piace” ( foto Morata, Chiesa, o maglia). Solo ad una foto non ha messo mi piace, ovvero, quella che ritrae Arthur. Come sappiamo il brasiliano è arrivato proprio tramite uno scambio con il bosniaco.