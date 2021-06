Calciomercato Juventus, si complica il colpo in avanti: è incedibile

Nel prossimo calciomercato della Juventus la priorità della dirigenza sarà quella di portare a Torino un nuovo attaccante di spessore.

Che rimanga o meno Cristiano Ronaldo in bianconero la società bianconera andrà a caccia di un centravanti che possa arricchire le scelte di Massimiliano Allegri. Numericamente lo scorso anno la Juventus ha sofferto in attacco, complice anche qualche infortunio di troppo, e per questo motivo si sta cercando un giocatore che possa far bene e che magari abbia ancora dei margini di crescita. Un nome caldo continua a rimanere quello di Dusan Vlahovic della Fiorentina. Un colpo in attacco che però pare complicarsi sempre di più.

