Cristiano Ronaldo, per la Juventus le opzioni sono solo due

La Juve e Cristiano Ronaldo sanno che lasciarsi non sarebbe un problema. Il matrimonio non è stato dei più felici, CR7 non avrebbe problemi a rilanciarsi e la Juventus è pronta a un 2021- 22 senza il suo numero 7. Il punto è capire se si presenterà l’occasione giusta. Cioè se una delle poche squadre al mondo per cui avrebbe un senso l’investimento – Psg, Manchester United, forse il Real Madrid – deciderà di chiamare con un’offerta all’altezza. La certezza è che Cris condiziona l’ambiente. Se resterà, peserà sul bilancio della Juventus per 87 milioni tra stipendio e ammortamento…