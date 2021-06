Calciomercato Juventus, se parte CR7 si parla brasiliano

In caso di addio di Cristiano Ronaldo, la Juventus vorrebbe accontentare Max Allegri. La sua prima scelta si chiama Gabriel Jesus e gioca con il Manchester City.

La Gazzetta dello Sport rilancia le indiscrezioni di qualche settimana fa. Se andrà via Cristiano Ronaldo, si renderà inevitabile la ricerca di nuovi equilibri. La Juventus non potrà fare a meno di andare alla ricerca d un nuovo attaccante. Il mercato della Vecchia Signora gira tutto intorno alla sua stella. In attesa di conoscere la decisione del numero 7, i bianconeri hanno già in testa un piano B. O forse sarebbe meglio dire un piano J. Perché è Gabriel Jesus l’attaccante che Massimiliano Allegri vorrebbe portare a Torino per colmare il vuoto (soprattutto di gol) che lascerebbe il penta Pallone d’Oro.

LEGGI ANCHE >>> Cristiano Ronaldo, per la Juventus le opzioni sono solo due

Gabriel Jesus, concorrenza Tottenahm