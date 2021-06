Calciomercato Juventus, pazza idea Bale | Dall’Inghilterra ne sono sicuri

Bale alla Juventus, calciomercato: clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra per quanto riguarda il futuro del gallese

Calciomercato Juventus Bale | Protagonista all’Europeo con la maglia del Galles, Gareth Bale ha parzialmente riscattato una stagione in ombra al Tottenham, che lo ha visto al centro dell’attenzione mediatica maggiormente per faccende extra campo. L’ala del Real Madrid, come ha dichiarato in alcune interviste rilasciate giorni fa, “sarà costretto a tornare dai Blancos”, ma il suo futuro resta sempre e comunque un’incognita. Il talento c’è, ma lo stesso non si può dire per la condizione fisica: anche per questo Page ha preferito schierarlo in una posizione più centrale, da falso nueve quasi, piuttosto che sulla fascia, proprio per limitarne il raggio d’azione e tenerlo più vicino possibile alla porta avversaria.

