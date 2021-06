Calciomercato Juventus, il giocatore potrebbe rinnovare il contratto di un altro anno oltre la sua scadenza.

Calciomercato Juventus, non uno ma due. Cristiano Ronaldo potrebbe continuare la sua avventura in maglia bianconera per altri due anni e non solo rispetterebbe l’ancora anno di contratto ma prolungherebbe di uno. Un colpo di scena che fa, certamente, piacere ai tanti tifosi bianconeri che fino a ieri non sapevo – ancora – le sorti del proprio beniamino. Il fenomeno con il numero 7 sembrava molto vicino ai parigini del Psg ma dal Portogallo arriverebbe conferme su una volontà di continuare ancora alla Juventus.

Calciomercato Juventus, rinnova fino al 2023 | Allegri gongola

CR7 fino al 2023, un sogno che si avvera. La corsa alla Champions ancora possibile, il portoghese ci crede così come la società che adesso con Allegri vuole tornare immediatamente in grande e vincere tutto quello che si può, compresa quella Coppa tanto desiderata e non ancora ottenuta, con la gestione di Allegri (nonostante le due finali).